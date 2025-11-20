Челябинская область активизирует работу по развитию школьного спорта

За основу могут взять успешный опыт региональной федерации баскетбола

В Челябинске состоялось рабочее совещание, посвященное развитию школьного спорта. Участники обсудили пути повышения качества физического воспитания в школах региона. Инициатива связана с поручением президента РФ Владимира Путина о создании школьных спортивных лиг, прозвучавшем на форуме «Россия — спортивная держава». Это призвано решить проблему формального подхода к урокам физкультуры. В качестве базовой модели для будущей сети школьных клубов могут выступить наработки Челябинской федерации баскетбола.

Экспертный совет по вопросам развития физической культуры и спорта в регионе прошел в «БаскетДоме» — коворкинг-центре региональной федерации баскетбола.

Выбор площадки обусловлен эффективной деятельностью федерации баскетбола в сфере детско-юношеского спорта, что подтверждается позитивной динамикой по охвату занимающихся и достижением высоких индикативных показателей.

«Результаты федерации говорят сами за себя. Мы намерены внимательно изучить их подход, чтобы применять наиболее эффективные решения в нашей работе. Уверен, их методики помогут и другим спортивным школам», — обратился к собравшимся председатель экспертного совета, руководитель челябинской Комплексной детско-юношеской спортивной школы Андрей Сидоров.

Приглашенные гости — руководители региональных федераций по видам спорта, директора челябинских спортшкол и спорткомплексов. Среди них Иван Савин, Денис Лапотышкин, Александр Ильиных, Максим Карпов, Андрей Фомин и другие. В совещании приняли участие также заместитель министра спорта региона Виталий Якушев и начальник комитета по делам образования города Челябинска Светлана Портье.

Справка:

6 ноября на форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре состоялось заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. На нем президент РФ Владимир Путин поддержал создание школьных спортивных лиг по популярным видам спорта во всех регионах.

«Знаю, сейчас в ряде спортивных регионов создаются школьные спортивные лиги… Создают целые группы команд, которые будут соревноваться друг с другом. Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным, массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Российской Федерации. Прошу не затягивать этот процесс», — сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Руководитель региональной федерации баскетбола Николай Сандаков познакомил гостей с результатами работы своей организации, сделав акцент на том, что вся ее деятельность направлена на то, чтобы нести баскетбол в массы, вовлечь в этот вид спорта как можно большее количество детей.

Он также обозначил ключевую проблему, выявленную три года назад: из-за отсутствия регулярных турниров младшие школьники быстро теряли интерес к баскетболу.

«Этот интерес нельзя поддерживать только на тренировках. Без соревнований он угасает. Ребята начинают играть в баскетбол в младших классах, но соревновательную практику получают только в 6—7-х классах. Почему так? Им нужны турниры, а их нет. Для формирования устойчивой мотивации необходимо, чтобы даже первоклассники участвовали в соревнованиях несколько раз в год. В качестве решения мы за два-три года запустили серию школьных лиг, обеспечив детям регулярную соревновательную практику», — отметил Николай Сандаков.

Помогли региону организовать школьные лиги в Российской федерации баскетбола. Так, к уже существующим детским школьным лигам в Челябинской области был запущен новый проект «Минибаскет» для детей младших классов. И это притом, что здесь уже успешно работала «Лига Кирилла Писклова» — массовые состязания среди детских команд по баскетболу 3×3.

Сейчас в Челябинской области, по статистике, системно занимаются баскетболом около 50 тысяч человек. И это второй показатель после легкой атлетики. В сезоне-2024/2025 Федерация баскетбола Челябинской области провела в регионе 7747 матчей, а это около 20 игр в день.

Участники совещания отметили, что для реального прогресса необходима комплексная работа по модернизации инфраструктуры, обеспечению качественным инвентарем и достойному финансированию труда тренеров и технического персонала. Как подчеркнула в своем выступлении Светлана Портье, успех в решении этих задач во многом зависит от инициативных лидеров и энтузиастов на местах, готовых активно действовать в рамках своих полномочий.

Спортивные руководители также сошлись во мнении, что подобные рабочие встречи необходимо сделать регулярными. Следующую дискуссию решили провести на базе СШОР «Коре» по тхэквондо, чей опыт признан одним из наиболее показательных в регионе. Спортшкола демонстрирует эффективную модель организации тренерской работы, а развитая сеть филиалов позволяет ей увеличивать число детей, вовлеченных в занятия единоборствами.

Так диалог о развитии школьного спорта в Челябинской области плавно перешел в практическую плоскость, где лучшие практики одних организаций станут ориентиром для других, а регулярный обмен опытом поможет находить системные решения накопившихся проблем.