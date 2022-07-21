Челябинская легкоатлетка завоевала золотую медаль на Всероссийской летней универсиаде

Наталья Комбарова стала лучшей в беге на дистанции 200 м

В Чебоксарах в рамках VIII Всероссийской летней универсиады — 2022 проходят соревнования по легкой атлетике. Студенты УралГУФКа смогли завоевать семь медалей разного достоинства. Долгожданное золото принесла Наталья Комбарова в беге на дистанции 200 м, сообщает пресс-служба УралГУФКа.



В соревнованиях принимает участие 451 спортсмен — 236 юношей и 215 девушек, представляющие 36 высших учебных заведений из 34 регионов страны.



В первый соревновательный день южноуральские атлеты завоевали четыре медали. Серебро добыли Александр Ермолов в метании молота и Анастасия Целовальникова в толкании ядра. Третье место заняли Наталья Комбарова в беге на 100 м и Максим Тиряков в забеге на 400 м.



Во второй день турнира Наталья Комбарова смогла принести сборной УралГУФКа первое золото. Спортсменка стала лучшей в забеге на дистанции 200 метров. Также в этот день Артемий Никитин в беге на 800 м завоевал серебряную медаль и Денис Тюрин стал третьим в беге на 3000 м с препятствиями.



Отметим, что сборная УралГУФКа в медальном зачете Универсиады-2022 занимает седьмое место. На счету южноуральских спортсменов — четыре золотые медали, семь серебряных и пять бронзовых.

