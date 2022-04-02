Челябинская легкоатлетка завоевала бронзу чемпионата России в марафоне

Евдокия Букина преодолела 42 км за 2:32.38

Южноуральская спортсменка Евдокия Букина показала третий результат на чемпионате России в марафонском беге. Дистанцию 42 км 195 м легкоатлетка из Челябинска преодолела за 2 часа 36 минут и 12 секунд, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

На старт женского марафонского забега вышли 32 спортсменки. Среди них и челябинка Евдокия Букина. Большую часть дистанции она бежала в группе лидеров и показала в итоге третий результат — 2.32,38. Чемпионкой России стала Алина Прокопьева из Подмосковья. Серебряную медаль завоевала Людмила Лебедева из Москвы.

В аналогичных состязаниях среди мужчин не было равных Руслану Хорошилову из Белгорода (2:13.40). Серебро у Степана Киселева из Казани (2:14.36), бронза — у Николая Чавкина из Москвы (2:15.22). Выступил в соревнованиях и уроженец Челябинской области Алексей Реунков. Участник Олимпийских игр, выступающий сейчас за Москву, сошел с дистанции.