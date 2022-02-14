Челябинская легкоатлетка выступит за сборную России на Сурдлимпийских играх — 2022

Анастасия Актуганова завоевала две награды на Кубке страны среди глухих спортсменов

В Саранске завершились чемпионат и Кубок России по легкой атлетике среди спортсменов с ограничениями по слуху. Серебряную и бронзовую медали завоевала челябинка Анастасия Актуганова. Она завоевала право принять участие в Сурдлимпийских играх — 2022, которые пройдут в Бразилии, сообщает региональный Центр по адаптивным видам спорта.

Воспитанница челябинской спортшколы по адаптивным видам спорта Анастасия Актуганова на всероссийских стартах завоевала две награды: бронзу и серебро. На чемпионате России она стала третьей на дистанции 60 м (7.93), а на Кубке страны завоевала серебро на дистанции 200 м (25.56).

По итогам заключительного отбора Анастасия Актуганова добилась права принять участие в составе сборной команды России на дистанциях 100, 200, 4×100 м на Сурдлимпийских играх в Бразилии.

Хороший результат на всероссийских соревнованиях показала еще одна параспортсменка из Челябинска Мария Шабалова. Она стала пятой на дистанции 400 м (59.73) с личным рекордом на чемпионате страны.

Всего на соревнованиях Челябинскую область представляли 4 спортсмена: Анастасия Актуганова, Мария Попова, Ильшат Каримуллин и Мария Шабалова.

Напомним, что в августе 2021 года Анастасия Актуганова завоевала титул чемпионата мира в эстафетном беге, а также показала высокие результаты в беге на 100 и 200 метров (4-е и 5-е места).