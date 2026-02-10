Челябинская легкоатлетка выиграла состязания среди глухих спортсменов в Беларуси

Мария Попова показала лучший результат в беге на 400 метров и завоевала серебро на 200‑метровке

На открытом чемпионате Республики Беларусь по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха успешно выступила челябинская спортсменка Мария Попова. Она одержала победу в забеге на дистанции 400 метров и взяла серебро на 200-метровке, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Состязания легкоатлетов среди инвалидов с нарушением слуха прошли в городе Гомеле. В них приняли участие как местные спортсмены, так и спортсмены из России. Челябинскую область представила Мария Попова. Она показала лучший результат в беге на 400 метров, а в заключительный день соревнований завоевала серебро в беге на 200 метров.

Спортсменка занимается под руководством Екатерины Высоцкой. Ранее она неоднократно становилась победителем и призером чемпионатов России в состязаниях среди спортсменов с нарушением слуха.