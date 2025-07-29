Челябинская легкоатлетка стала призером чемпионата России среди глухих спортсменов

Мария Попова завоевала две бронзовые медали на соревнованиях в Жуковском

В подмосковном Жуковском завершился чемпионат России по легкой атлетике среди глухих спортсменов. Он собрал более 300 участников из 49 регионов страны и Республики Беларусь. Две бронзовые медали завоевала челябинка Мария Попова, показавшая третий результат в беге на 200 и 400 метров, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Челябинскую область на соревнованиях в Жуковском представляли четыре атлета. К сожалению, Мария Шабалова (бег 100 и 200 м), Павел Царенко (толкание ядра) и Никита Мелекесов (бег 200, 400 и 800 м) не смогли завоевать медали. Хотя Мария Шабалова была очень близка к пьедесталу, финишировав четвертой на двухсотметровке.

Зато дважды стала призером соревнований Мария Попова. Челябинская легкоатлетка показала третий результат в беге на 100 и 200 метров. Тренируется спортсменка под руководством Екатерины Высоцкой.