Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина осталась без наград на Олимпийских играх — 2022

Южноуральской спортсменке не удалось завоевать медаль на дистанции 1000 метров

Сегодня, 17 февраля, завершила свое выступление на Олимпийских играх — 2022 в Пекине челябинская конькобежка Ольга Фаткулина. На дистанции 1000 метров южноуральская спортсменка показала 13-й результат (1.15,87). Ранее в коротком спринте наша спортсменка замкнула десятку сильнейших.

В состязаниях среди женщин в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров была заявлена 31 спортсменка. Накануне старта со словами поддержки в адрес Ольги Фаткулиной выступила знаменитая Лидия Скобликова. Шестикратная олимпийская чемпионка из Златоуста пожелала челябинке успешного выступления, призвав отдать все силы в борьбе за медали.

«Сейчас болеешь за всю нашу команду, но больше я переживаю за нашу Олю Фаткулину. Немного неудачно у нее получилось пробежать 500 метров. Но, Оленька, дорогая, я отдаю тебе все силы, всю свою любовь. Пожалуйста, постарайся на следующей дистанции пробежать получше. Мы все, челябинцы, за тебя болеем!» — обратилась к спортсменке Лидия Скобликова.

Напомним, что 13 февраля Ольга Фаткулина выступила на дистанции 500 метров, однако не смогла показать хороший результат, показав лишь 10-е время (37,76).

На дистанции 1000 метров Ольга Фаткулина стартовала в 10-й паре с Екатериной Айдовой из Казахстана. Однако основные претенденты на высокие места выступали позже. Среди них Михо Такаги и Нао Кодайра (обе — Япония), Ютта Леердам и Ирен Вюст (обе — Нидерланды), Бриттани Боу (США), Ангелина Голикова и Дарья Качанова (обе — Россия).

Ольга Фаткулина показала не самый хороший разбег (17,88 — 3-й результат), однако она известна тем, как умеет добавлять по ходу дистанции. Первый круг челябинка прошла неплохо, выйдя на промежуточное первое место, однако сил на последние 200—300 метров дистанции ей не хватило. В итоге — 1.15,87. И это только 13-й результат.

Победу здесь с новым олимпийским рекордом одержала японка Михо Такаги (1.13,19). Серебро — у голландки Ютты Леердам (1.13,83), бронза — у американки Бриттани Боу (1.14,61). Лучшая из россиянок, Ангелина Голикова, показала четвертый результат, Дарья Качанова заняла 9-е место.

Напомним, что Ольга Фаткулина ранее становилась призером Олимпийских игр. В 2014 году в Сочи она стала серебряным призером на дистанции 500 метров.