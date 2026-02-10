Челябинская команда завоевала бронзу на чемпионате УрФО по настольному теннису

Она заняла третье место в смешанном командном турнире

На чемпионате УрФО по настольному теннису бронзовым призером в смешанном командном турнире стала сборная Челябинской области. На соревнованиях в Екатеринбурге южноуральская команда в матче за третье место обыграла соперников из ЯНАО, в ее составе призерами стали восемь теннисистов, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

В окружных соревнованиях приняли участие 90 спортсменов из шести регионов Урала. В полуфинале сборная Челябинской области уступила будущим победителям соревнований — спортсменам из Свердловской области. В поединке за бронзу южноуральцы разгромили соперников из ЯНАО — 8:0.

В составе сборной Челябинской области бронзовыми призерами стали челябинцы Иван Карпов, Антон Щербак, Максим Калганов, Артем Юрин, София Катаева, Кира Поповцева, Виктория Недоля и Анастасия Саблина из Магнитогорска.

Подготовкой команды к ответственным соревнованиям занимались тренеры Дмитрий Писарев (СШ им. Б. Маниона) и Виктория Лобачева (СШ «Юпитер»).