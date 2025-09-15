Челябинская команда юношей завоевала серебро турнира по баскетболу 3×3

Она стала призером на международных спортивных играх в Санкт-Петербурге

Сборная Челябинской области успешно выступила на международном турнире по баскетболу 3×3 в Санкт-Петербурге. Она стала серебряным призером соревнований, уступив в финале хозяевам. В состав южноуральской команды вошли ребята двух челябинских спортшкол по баскетболу, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Впервые команда юниоров поднялась на вторую ступень пьедестала почета Международных спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского, уступив в финале сборной Санкт-Петербурга со счетом 11:12. Всего в турнире приняли участие 64 команды.

«Все матчи получились напряженными, исход многих из них решался на последних секундах. Финальный поединок с ребятами из Санкт-Петербурга получился самым сложным. Увы, силенок на концовку не хватило, это сказалось на их игре. Но результатом я доволен, наши ребята показали хороший баскетбол», — отметил тренер команды Александр Сидельников.

Честь Южного Урала защищали спортсмены двух челябинских спортшкол — «Олимп» и СШОР-8 Иван Калетин, Ярослав Куприянов, Даниил Ражев, Семен Сочнев.