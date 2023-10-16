Челябинская команда выиграла золото первенства России по баскетболу среди глухих

Соревнования прошли во дворце спорта «Надежда»

В челябинском ДС «Надежда» завершилось первенство России по баскетболу среди глухих спортсменов. В мужском турнире победу одержали хозяева соревнований, женская команда стала серебряным призером. Лучшим игроком первенства страны был признан челябинец Дмитрий Лазарев, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

На первенстве России по баскетболу среди юношей и девушек до 21 года в мужском турнире выступили пять команд. Помимо хозяев турнира это команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода и Ростова-на-Дону. Победителем стала сборная Челябинской области. В финале наши парни выиграли у ростовчан со счетом 57:29.

Лучшим защитником в челябинской команде юношей стал Артемий Колганов, лучшим центровым — Никита Бердинский. MVP турнира также стал нападающий челябинцев Дмитрий Лазарев.

В состязаниях юниорок челябинская команда тоже оказалась в числе призеров. В финале наши девушки уступили соперницам из Москвы. Бронзу добыли спортсмены Белгорода. У девушек лучшим нападающим признали Анну Ибрагимову, лучшим защитником — Марину Солдаткину.

Отметим, что ранее в городе Салавате (Республика Башкортостан) прошла IX Всероссийская летняя спартакиада по спорту глухих среди юношей и девушек до 19 лет. Соревнования прошли по четырем дисциплинам: настольному теннису, плаванию, баскетболу и спортивному ориентированию. Мужская команда Челябинской области по баскетболу заняла итоговое второе место.