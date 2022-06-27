Челябинская команда выбыла из борьбы за медали на турнире КХЛ 3×3

Южноуральский клуб «Пегас» потерпел три поражения подряд на групповом этапе

В Москве подходит к завершению турнир КХЛ в формате 3×3, в котором неудачно выступает челябинская команда «Пегас», сформированная из молодых игроков ВХЛ и МХЛ. Сегодня, 27 июня, южноуральцы потерпели третье поражение кряду и выбыли из борьбы за медали турнира, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



В четвертый игровой день «Пегасу» противостояла команда «Эридан». Соперник проиграл три встречи подряд и располагался на последнем месте турнирной таблицы. Челябинцы после победы над «Скорпионом» приблизились к выходу в плей-офф. В очном противостоянии «черно-белые» не смогли переиграть «Эридан», уступив в серии послематчевых бросков — 8:9.



В следующей игре «Пегас» встречался с командой «Феникс», которая составлена из звездных игроков КХЛ. Молодые хоккеисты из Челябинска сумели навязать упорную борьбу фавориту турнира, но уступили в концовке. Итог встречи — поражение 6:7. И сегодня, 27 июня, «Пегасу» противостояла команда «Дракон». «Черно-белые» потерпели поражение 3:6 и лишились шансов на попадание в топ-4.



Напомним, что матчи группового этапа пройдут с 22 по 28 июня по четыре игры в день каждый час, начиная с 13:00. 29 июня команды сыграют полуфиналы за 1–4-е и 5–8-е места, а на следующий день проведут решающие матчи. Все игры турнира в прямом эфире покажут телеканалы KHL и KHL Prime.

