Челябинская команда вошла в пятерку сильнейших на Всероссийском фестивале «Игры ГТО»

Три южноуральских спортсмена установили новые рекорды

В Самаре завершился III Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО». В командном зачете сборная Челябинской области заняла 4-е место, а три южноуральских спортсмена пополнили «Книгу рекордов ГТО» новыми результатами, сообщает региональный Минспорт.В соревнованиях приняли участие 47 команд со всей страны, а также 87 спортсменов в категориях «любители» и «профессионалы». Призовой фонд «Игр ГТО» составил 2 млн рублей.Спортсмены команды Челябинской области пополнили «Книгу рекордов ГТО» новыми результатами. Алла Масина установила рекорд в прыжках в длину с места в своей возрастной категории — 250 см. Алена Гайдук и Илья Новиков стали лучшими в поднимании туловища из положении лежа — 71 и 72 раза соответственно.Напомним, что Челябинская область стала серебряным призером Всероссийского фестиваля «Игры ГТО». Спортсмен Павел Бичигов из Сатки установил рекорд России.