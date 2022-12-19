В Самаре завершился III Всероссийский фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО». В командном зачете сборная Челябинской области заняла 4-е место, а три южноуральских спортсмена пополнили «Книгу рекордов ГТО» новыми результатами, сообщает региональный Минспорт.
В соревнованиях приняли участие 47 команд со всей страны, а также 87 спортсменов в категориях «любители» и «профессионалы». Призовой фонд «Игр ГТО» составил 2 млн рублей.
Спортсмены команды Челябинской области пополнили «Книгу рекордов ГТО» новыми результатами. Алла Масина установила рекорд в прыжках в длину с места в своей возрастной категории — 250 см. Алена Гайдук и Илья Новиков стали лучшими в поднимании туловища из положении лежа — 71 и 72 раза соответственно.
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