Челябинская команда сыграет в чемпионате ФХР по хоккею 3×3

В турнире выступят 16 команд

С 12 по 14 июня в Москве пройдет первый хоккейный турнир в формате 3×3 с призовым фондом в 5 млн рублей. В нем примут участие 16 команд, сформированных по географическому принципу из игроков НХЛ, КХЛ и ВХЛ. Среди них и команда «Челябинск», сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В турнире примут участие 16 команд, разделенных на две группы. В группе «А» сыграют: Санкт-Петербург, Тула, Челябинск, Тольятти, Ярославль, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург. В группе «В»: Москва, Хабаровск, Магнитогорск, Сочи, Нижний Новгород, Омск, Казань, Новокузнецк. Что примечательно — соревнование начнется в День России, а все клубы названы в честь своих городов, где хоккей особенно развит.

Команды проведут 64 матча, а начнутся встречи с группового этапа, после которого лучшие 8 клубов попадут в плей-офф и разыграют главный приз — 5 миллионов рублей. Продолжительность поединка — 3 периода по 7 минут, а перерывы между отрезками — 2 минуты. При этом, если в основное время счет на табло будет ничейным, назначаются буллиты. Игры проводятся без силовой борьбы, пробросов и определения положения «вне игры». Вместо удалений назначаются штрафные броски. Всего в заявку на матч тренерский штаб может включить 7 хоккеистов (5 полевых, 2 голкипера).

Составы команд организаторы турнира еще не объявили. Но уже известно, что выступят профессиональные хоккеисты из трех лиг — НХЛ, КХЛ и ВХЛ.