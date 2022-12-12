Челябинская команда стала серебряным призером полуфинала первенства России по баскетболу

Коллектив СШ «Олимп» напрямую вышел в финал соревнований

В Нижнем Тагиле завершился первый полуфинальный раунд Всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей 2009 года рождения. В турнире выступили 56 команд, разбитых на 8 групп. Баскетболисты спортшколы «Олимп» стали серебряными призерами и вышли в следующий раунд соревнований, сообщает региональная федерация баскетбола.Челябинцы выступили в группе «Б». Они уверенно обыграли соперников СШ «Победа» (Барнаул), СШОР Василеостровского района (Санкт-Петербург), СШ-4 (Нижний Тагил) и СШ-3 им. А. Д. Мышкина (Екатеринбург). Наши баскетболисты уступили лишь пермскому «Олимпийцу».По итогам полуфинального раунда в финал соревнований напрямую вышли 8 команд (по 2 лучшие из каждой группы). Еще 16 команд, занявшие 3—6-е места, выступят в третьем полуфинале, в котором будут учитываться результаты трех игр с соперниками из своей группы.Добавим, что челябинская баскетбольная команда «Пионер» вышла в финал всероссийского турнира. Юные спортсмены заняли 4‑е место на предварительном этапе соревнований.