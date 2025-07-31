Челябинская команда стала призером первенства УрФО по спортивному метанию ножа

В личном первенстве победу на соревнованиях в Новом Уренгое одержала Полина Колмыкова

В Новом Уренгое завершились чемпионат и первенство УрФО по спортивному метанию ножа. Достойно выступила в соревнованиях сборная Челябинской области, ставшая бронзовым призером в командном первенстве. В ее составе отличилась Полина Колмыкова, она выиграла состязания в возрастной категории 10—11 лет, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования в Новом Уренгое собрали сильнейшие команды УрФО. Отправилась на турнир и сборная Челябинской области, причем не в самом сильном составе. Дело в том, что в заявке команды пришлось делать экстренную замену участников, в ЯНАО отправились несколько новичков, не имевших опыта в состязаниях подобного уровня.

Отметим, что принял участие в состязаниях и ветеран СВО Артур Пономарев. Ему также доверили выступить на церемонии открытия мероприятия. Челябинский спортсмен поблагодарил организаторов за теплый прием и признался, что спортивное метание ножа — интересный и бурно развивающийся вид спорта, в котором могут проявить себя участники СВО.

Сборная Челябинской области в командном зачете заняла итоговое третье место. Лучше других себя проявила перспективная звездочка Полина Колмыкова. Она показала лучший результат на дистанции 3 метра в возрастной категории 10—11 лет, завоевав золотую медаль.

Южноуральская команда отправилась на соревнования под руководством главы регионального отделения ОФСОО «Спортивное метание ножа» Натальи Создановой. Она же выступила и тренером сборной Челябинской области.