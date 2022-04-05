В Зеленограде в спортивном центре «Комплекс Рекорд» прошел чемпионат России по спорту глухих (самбо) среди мужчин и женщин. Команда Челябинской области по итогам общекомандного зачета заняла первое место, сообщает региональный Минспорт.
Южноуральские спортсмены в общей сложности завоевали пять медалей различного достоинства. В активе самбистов Челябинской области — два золота, одно серебро, две бронзы. По итогам общекомандного зачета первое место в чемпионате заняли спортсмены Челябинской области, второе место завоевала команда из Республики Дагестан и третье место — команда из Республики Бурятия.
Напомним, что челябинский самбист стал победителем чемпионата России. Александр Куликовских подтвердил звание сильнейшего в весовой категории до 64 кг. Также в Челябинске прошел восьмой Всероссийский фестиваль адаптивных единоборств.
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