В Зеленограде в спортивном центре «Комплекс Рекорд» прошел чемпионат России по спорту глухих (самбо) среди мужчин и женщин. Команда Челябинской области по итогам общекомандного зачета заняла первое место, сообщает региональный Минспорт.

Южноуральские спортсмены в общей сложности завоевали пять медалей различного достоинства. В активе самбистов Челябинской области — два золота, одно серебро, две бронзы. По итогам общекомандного зачета первое место в чемпионате заняли спортсмены Челябинской области, второе место завоевала команда из Республики Дагестан и третье место — команда из Республики Бурятия.

Напомним, что челябинский самбист стал победителем чемпионата России. Александр Куликовских подтвердил звание сильнейшего в весовой категории до 64 кг. Также в Челябинске прошел восьмой Всероссийский фестиваль адаптивных единоборств.