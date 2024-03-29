Челябинская команда прошла стажировку в академии футбольного клуба «Зенит»

Воспитанники спортшколы «Сигнал» также посетили матч Кубка России

Юные челябинские футболисты из спортшколы «Сигнал» прошли стажировку в питерской академии клуба «Зенит». В течение шести дней 15 ребят тренировались со сверстниками из питерской команды, сфотографировались со знаменитым Андреем Аршавиным, а также посетили матч Кубка России, в котором питерский клуб одержал победу над столичным «Динамо», сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.





В рамках стажировки ребята получили возможность познакомиться со своими коллегами из Санкт-Петербурга, а их наставники — посмотреть, как строится учебно-тренировочный процесс в академии одного из самых титулованных клубов страны.

«Челябинский детский футбольный центр „Сигнал“ готовит высококлассных футболистов. Спортсмены неоднократно становились победителями соревнований различного уровня, а выпускники школы пополняют команды престижных клубов. Подобный обмен опытом, тренировки — это большой вклад в результат нового сезона и отличная мотивация для юных чемпионов», — считает начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Максим Клещевников.

Отметим, что футбольные команды челябинских спортшкол, в состав которых входили и воспитанники «Сигнала», в прошлом сезоне стали чемпионами первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

Автор: Анна Авдякова для ИА «Первое областное».