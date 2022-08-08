Челябинская команда «Позитив» стала призером Кубка Урала по баскетболу 3×3

На турнире в Екатеринбурге девушки завоевали серебряные медали

В Екатеринбурге завершился открытый Кубок Урала по баскетболу 3×3, на котором серебряным призером соревнований стала женская команда «Позитив» из Челябинска. Не смогли попасть в число призеров три мужских южноуральских клуба, сообщает региональная федерация баскетбола.

В турнире среди мужских команд были заявлены три южноуральских коллектива. Однако «ОСК-ММК» из Магнитогорска и «Уралец» из Златоуста не смогли преодолеть стадию группового турнира. Успешнее выступила команда «Курчатов» из Челябинска. В четвертьфинале Андрей Егоров, Василий Гладышев, Алексей Смолин и Дмитрий Курныков дали бой бронзовому призеру чемпионата России — московской «Руне», уступив со счетом 15:21.

В женском турнире достойно выступила команда «Позитив». Челябинкам удалось пробиться в финал. Увы, в решающем поединке за победу спортсменки уступили хозяйкам соревнований.

Открытый Кубок Урала по баскетболу 3×3. Призовые места:

Женщины:

1-е место — «Сима Ленд» (Екатеринбург).

2-е место — «Позитив» (Челябинск).

3-е место — «Парма-Кор» (Пермь).

Мужчины:

1-е место — «Руна» (Москва).

2-е место — «Хелитаб» (Тюмень).

3-е место — «Бионорд» (Пермь).