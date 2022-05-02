Челябинская команда «Позитив» сразится за «Кубок Урала» в баскетболе 3×3

Девушки из южноуральского клуба мечтают заявить о себе на профессиональном уровне

Сегодня, в челябинском ДС «Юность» в рамках финала чемпионата России по баскетболу 3×3, состоится матч двух женских команд, победитель которого завоюет «Кубок Урала». В поединке за трофей сразятся девушки из челябинского клуба «Позитив» и «Десерт» из Екатеринбурга. ИА «Первое областное» знакомит читателей с южноуральскими спортсменками, которые горят желанием показать свою лучшую игру и обратить на себя внимание спонсоров.

Полина Доля — снайпер-универсал с обаятельной улыбкой

В любом командном виде спорта есть человек, который является духовным ее лидером — сердцем и мозгом коллектива. Полина Доля — яркий тому пример. Не уверен точно, но есть ощущение, что и название команде, «Позитив», тоже придумала она. Только такой жизнерадостной, веселой и компанейской девушке могла придти в голову такая мысль.

Финал чемпионата России по баскетболу 3×3 уже дал возможность челябинцам поближе познакомиться с этим набирающим популярность видом спорта. И узнать, что прародителем его стал стритбол. Есть в баскетбольной среде такое предубеждение, что многие девушки начинали заниматься стритболом в том числе для того, чтобы понравиться парням, обратить на себя внимание. Однако у Полины Доли другое мнение.

«В летний период времени тренировочная активность у нас спадала. Поэтому с партнерами по команде и друзьями приходили на площадки для стритбола — поддержать форму, получить хорошее настроение и удовольствие от любимой игры», — объясняет Полина.

С классическим баскетболом девушка закончила три года назад. Теперь силы перенаправлены на то, чтобы проявить себя в игре в формате 3×3. Он, по словам спортсменки, привлекает своей динамикой, быстротой принятия решений, форматом проведения турниров. И уверяет, что несмотря на меньший размер площадки, физически игра более энергозатратная.

«Особенно это ощущается в поединках с сильными профессиональными командами, которые на регулярной основе принимая участие в чемпионате России по баскетболу 3×3, получают игровую практику. Игра с ними получается очень быстрой, нужна хорошая функциональная подготовка, чтобы выдержать такой темп», — добавляет девушка.

Полина Доля выступает на позиции разыгрывающей, хоть и амплуа в 3×3 достаточно условны. Именно от ее действий во многом зависит атакующий потенциал команды. Броски с дальней дистанции — это один из ее козырей. С техникой тоже все в порядке. Поэтому относительно невысокий по баскетбольным меркам рост не является недостатком в игре спортсменки.

Екатерина Доля — инженер-строитель социальных объектов

Старшая из сестер челябинского «Позитива» — самый опытный и уже искушенный игрок команды. И ее роль в команде совершенно другая. Екатерина из той категории бойцов, которая берет на себя функции «черновой» работы — побороться за мяч под щитом, сковать действия соперника в защите, подстраховать партнеров по команде, а по возможности — и продавить своего визави в силовом проходе.

«У нас в команде есть кому забивать. Но можно набрать 100 очков, но если нет хорошей защиты, то команда соперников обязательно накидает 101 очко», — говорит Екатерина Доля.

Логично предположить, что игровая «химия» в команде во многом зависит от действий на площадке всех игроков. Взаимопонимание в этой команде является одним из важных факторов. Причем, сестры чувствуют друг друга на каком-то ментальном уровне — знают, где и в какой момент они окажутся на нужной позиции.

Кстати, Екатерина до своего прихода в баскетбол занималась различными видами спорта. Среди них, например, и каратэ. Однако Доля-старшая уверена, что навыки этого единоборства вряд ли удастся применить в игре под кольцом во время матчей.

«Эти навыки слишком давно были получены. Вот у нашего брата черный пояс по каратэ. Он сможет нас защитить или дать мастер-класс. А если серьезно, во-первых, мы и сами сможем за себя постоять. А во-вторых, придерживаемся позиции играть в баскетбол жестко, но в рамках правил», — уверяет Екатерина.

Старшая из сестер вынуждена сейчас разрываться и успевать везде — успевать по работе, приготовить ужин мужу и 4-летнему сыну, сходить на тренировку. Екатерина — инженер-строитель, работает в организации, которая строит социально-значимые объекты в регионе — детские сады, школы, спортивные объекты. Сейчас, например, вместе с коллегами работают над строительством будущей лыжероллерной трассы на Карповом пруду в Челябинске.

Анастасия Коротенко — талантливый графический дизайнер и полиглот

Наверное, если бы не баскетбол, то эта девушка могла проявить себя в изучении иностранных языков, работать переводчиком в какой-нибудь крупной и солидной организации. Анастасия Коротенко из украинской семьи, родилась и выросла в Башкирии. Поэтому русский, башкирский и украинский язык знает. А еще не заблудится на отдыхе в Испании или поможет иностранцу найти кофейню — базовый уровень знаний позволяет.

Ну а сейчас все мысли и надежды Анастасия Коротенко связывает с баскетболом 3×3. У нее в этом виде спорта уже солидный опыт. Вместе с подругами по команде она участвовала в международных турнирах и проектах (Red Bull, KFC BATTLE), вошла в в четверку сильнейших команд страны на международном турнире Red Bull Half Court в 2021 году.

Анастасия уверяет, что и сегодняшний уровень челябинского «Позитива» на достаточно высоком уровне. И южноуральский женский коллектив мог бы достойно выглядеть в финале чемпионата России. Но поскольку девушки занимаются им на полупрофессиональном уровне, у них элементарно не было возможности сыграть на отборочных турнирах-тандемах.

«К сожалению, у нас нет своего спонсора. Мы зачастую вынуждены выезжать на турниры за свой счет, арендуем баскетбольные залы. Будет здорово, если финал чемпионата России в Челябинске даст толчок развитию этого вида спорта. Тогда у нас появится возможность повысить свой уровень мастерства, получить больше соревновательной практики и показывать достойные результаты», — говорит Анастасия.

Кстати, сама спортсменка и ее партнеры по команде еще не знают, но шаги в этом направлении уже ведутся. Не будем раскрывать всех карт, но известный спортивный руководитель в Челябинске пообещал, что на Южном Урале в скором времени появятся две профессиональные команды по баскетболу 3×3. По его словам, обратят внимание и помогут женской команде.

Кристина Кузнецова — начинающий программист и создатель сайтов

Основу женского клуба «Позитив» на протяжении двух-трех последних лет составляют уже вышеперечисленные три девушки — Полина и Екатерина Доля, Анастасия Коротенко. С недавних пор примкнула к коллективу Кристина Кузнецова — талантливая и молодая девушка с баскетбольным прошлым. Ее тоже привлек формат проведения турниров, динамика и азарт, присущие поединкам в баскетболе 3×3.

Кристина Кузнецова в детстве занималась художественной гимнастикой. Но затем получила травму, но не оставила спорт. Решила попробовать себя в классическом баскетболе, начав свой баскетбольный путь в СДЮСШОР #8, в дальнейшем была приглашена в Московскую команду, в составе которой показывала достойные результаты, но по семейным обстоятельствам вернулась в родной г. Челябинск и продолжила выступать за любительскую челябинскую команду по баскетболу 5×5 «Стрела». Сама она считает себя универсальным игроком. При необходимости может выдвинуться на позиции центрового, сыграть первым номером. И все же лучше проявляет себя в защите.

Сейчас девушка учится в колледже на программиста. Поэтому все свободное время уделяет баскетболу и программированию. Она может с легкостью создать простой с технической точки зрения сайт. Но стремится к большему, хочет стать профессионалом в своем деле и создать какой-нибудь крутой проект.

«Да, в моей жизни баскетбол играет важную роль. Но надо думать и о будущем. Скорей всего, по завершении карьеры буду работать по специальности и буду развивать себя как успешный программист», — говорит Кристина.

Сегодня, 2 мая, все девушки выйдут на челябинский паркет Дворца спорта «Юность». Они долго и упорно готовились к турниру, горят желанием показать свою лучшую игру. Но испытывают большой груз ответственности и волнение перед выходом на площадку. Они сами об этом автору строк не говорили, но есть ощущение, что девушки ставят перед собой и другую задачу — доказать, что они достойны играть в основной сетке с лучшими командами страны. Они их ничуть не хуже.