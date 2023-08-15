Челябинская команда победила «Сокол» из Саратова в Юношеской футбольной лиге

В гостях южноуральцы выиграли со счетом 2:0

В 18-м туре ЮФЛ в дивизионе «Приволжье» две челябинские команды юношей встречались в Саратове с местным «Соколом». Ребята 2008 года рождения одержали уверенную победу со счетом 2:0, а старшие их товарищи добыли только одно очко, сыграв вничью 0:0, сообщает пресс-служба челябинской областной спортивной школы.



Челябинские футболисты 2008 года рождения только во втором тайме сумели сломить сопротивление хозяев поля и открыть счет в матче. Автором гола стал Даниил Макушенко. Спустя 10 минут Никита Фомин отдал шикарную передачу на все того же Даниила Макушенко, и нападающий отправил мяч в сетку, ставший для него уже 13-м в турнире. По итогу матча арбитр зафиксировал победу южноуральцев со счетом 2:0.



В матче старших команд 2007 года рождения зрители забитых мячей не увидели — 0:0. Футболисты из Саратова не смогли подобрать ключи к воротам южноуральцев, для которых этот матч стал 11-м в сезоне без пропущенных мячей, что является рекордным результатом среди всех участников турнира.



После игр в Саратове старшие юноши делят с саранской «Мордовией» четвертую строчку из 16 участников. Команда 2008 года рождения вместе с нижегородской «СШОР № 8» обосновалась на шестом месте. Следующие матчи ЮФЛ футболисты команд «Челябинск-ОСШ» проведут в четверг, 17 августа. На стадионе «Центральный» наши парни сразятся с «Зенитом» из Ижевска. Начало матчей — в 11:00 и 13:30 соответственно.

