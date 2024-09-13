Челябинская команда по аэробике стала призером Всероссийских соревнований

Девушки заняли третье место на турнире в Анапе

Челябинская команда девочек из спортшколы «Факел» успешно выступила на Всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике. Турнир в Анапе собрал 369 спортсменок из 13 регионов страны. Спортивная группа «ВираЭль» стала бронзовым призером соревнований в дисциплине «стэп-аэробика», сообщает пресс-служба Управления по ФКиС администрации Челябинска.

Девушки из челябинской команды в Анапе не только выступили на соревнованиях, но и прошли учебно-тренировочные сборы. Они и завершились представительным турниром, который стал отборочным на Кубок России и международные состязания в Москве.

На соревнованиях в Анапе отличилась спортивная группа «ВираЭль» из челябинской спортшколы «Факел». Девушки заняли третье место в дисциплине «степ-аэробика» среди участников 11—13 лет. Подготовила спортсменок тренер Эльвира Антонова.