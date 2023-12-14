Челябинская команда «Метеор» стала призером Суперкубка России по баскетболу 3×3

В турнире среди глухих спортсменов она завоевала бронзовые медали

В Архангельске завершился Суперкубок России по баскетболу 3×3 среди команд, в составе которых выступают спортсмены с ограничениями по слуху. В мужском турнире в рамках проекта «Тихий баскетбол» были представлены 12 команд. Бронзовым призером соревнований стал челябинский клуб «Метеор», сообщает Российская федерация баскетбола.

Подобный турнир Российская федерация баскетбола проводила впервые. В нем приняли участие 12 мужских и 8 женских команд. Челябинская область заявила на Суперкубок России три коллектива — два в мужском и один в женском турнирах.

Здорово выступили в Архангельске два мужских клуба Челябинской области. «Метеор-1» и «Метеор-2» на групповом этапе заняли 1—2-е места и вышли в плей-офф. В первом раунде они обыграли своих соперников, однако затем потерпели поражение от команд из Москвы и Белгорода.

Так, два челябинских коллектива вынуждены были между собой бороться за бронзовые медали. Здесь со счетом 21:11 победу одержала первая команда «Метеора». В ее составе призерами турнира стали Дмитрий Колбасенко, Дмитрий Ибрагимов, Дмитрий Лазарев и Давид Исхаков.

Обладателем Суперкубка России стала команда «Москва», в финале обыгравшая «Вершину» из Белгорода. В женском турнире победу одержали девушки из команды «Монстры».