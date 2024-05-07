Челябинская команда «Метеор» стала призером чемпионата России по «тихому» баскетболу

Южноуральцы завоевали серебро в турнире среди глухих спортсменов

Челябинская баскетбольная команда «Метеор» завоевала серебряные медали на чемпионате России среди глухих. В финальном турнире, прошедшем в Санкт-Петербурге, южноуральцы уступили лишь соперникам из Москвы и заняли общее второе место. Шесть баскетболистов сборной Челябинской области получили вызов в национальную сборную России, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Финальный чемпионата России по баскетболу в Санкт-Петербурге собрал восемь сильнейших команд страны. В ходе кругового турнира команды в играх между собой определяли звание победителей и призеров соревнований.

Челябинская команда «Метеор» успешно стартовала на групповом этапе, обыграв последовательно соперников из Белгорода (73:49), Новокузнецка (100:63) и Нижнего Новгорода (73:49). И лишь в матче с представителями Москвы подопечные Алексея Бадера потерпели поражение (45:73). Но затем последовали еще три победы. Ключевым в борьбе за серебряные медали стал поединок с соперниками из Санкт-Петербурга. В непростом матче южноуральцы оказались сильнее (69:58).

Выступление команды «Метеор» на чемпионате России по баскетболу (спорт глухих):

Челябинская область — Белгородская область — 73:49.

Челябинская область — Новокузнецк — 100:63.

Челябинская область — Нижегородская область — 73:49.

Челябинская область — Москва — 45:73.

Челябинская область — Московская область — 94:57.

Челябинская область — Санкт-Петербург — 69:58.

Челябинская область — Ростов-на-Дону — 97:37.

Отметим, что лучшим нападающим турнира признали челябинца Давида Исхакова. Помимо него тренерский штаб сборной России вызвал в национальную команду еще пятерых игроков — Дмитрия Ибрагимова, Дмитрия Колбасенко, Дмитрия Лазарева, Артемия Колганова и Ивана Смирнова.