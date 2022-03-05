Челябинская команда «Метеор» стала призером чемпионата России по баскетболу среди глухих спортсменов

Два южноуральца вызваны в состав сборной России

В подмосковном Одинцово завершились финальные соревнования чемпионата России по баскетболу среди глухих спортсменов. Челябинская команда «Метеор» заняла третье место, а два ее представителя попали в состав кандидатов сборной России для участия в летних Сурдлимпийских играх — 2022, сообщает региональная федерация баскетбола.

Челябинская команда «Метеор» успешно выступила на предварительном этапе и достойно в финальных соревнованиях, заняв в итоге третье место. Чемпионом страны стали представители Москвы, серебро у команды из Кемерово.

Главный тренер «Метеора» Геннадий Родионов отметил, что доволен результатами своих воспитанников. При этом, по его словам, остается много моментов, над которыми нужно продолжать работать. Главное — это повышение уровня индивидуального мастерства, скорости выполнения всех элементов баскетбола, начиная от передачи мяча и заканчивая скоростью защитных действий.

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Метеора» Иван Смирнов, в активе которого 86 очков. Он и Дмитрий Ибрагимов вошли в состав кандидатов сборной России для участия в Сурдлимпийских играх — 2022. Они пройдут в Бразилии в мае этого года. Кроме того, Дмитрий Лазарев, Артемий Колганов и Никита Бердинский вызваны в состав молодежной сборной России (до 21 года).