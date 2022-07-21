Челябинская команда «Курчатов» впервые выступит на турнире по баскетболу 3×3 Южноуральцы поборются за путевку на Кубок России на Ural Volga League



В составе челябинской команды на турнире выступят: играющий главный тренер Василий Гладышев, Андрей Егоров, Дмитрий Курныков и Алексей Смолин. Следить за трансляцией матчей можно в группе СРОО «Федерация баскетбола 3×3». Расписание игр будет доступно позже.



Ural Volga League 3×3 — лига, которая объединяет и выявляет сильнейшие команды в Урало-Поволжском регионе. Отметим, что соревнования пройдут в трех городах: в Екатеринбурге (23 июля), Тюмени (30 июля) и Казани (13 августа).



Напомним, что недавно в Челябинске прошел чемпионат России по баскетболу 3×3. В материале ИА «Первое областное» объясняем, как

Челябинская команда по баскетболу 3×3 «Курчатов» отправилась в свое первое выездное турне. В Екатеринбурге она выступит на турнире Ural Volga League — одном из этапов отбора на Кубок России, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».В составе челябинской команды на турнире выступят: играющий главный тренер Василий Гладышев, Андрей Егоров, Дмитрий Курныков и Алексей Смолин. Следить за трансляцией матчей можно в группе СРОО «Федерация баскетбола 3×3». Расписание игр будет доступно позже.Ural Volga League 3×3 — лига, которая объединяет и выявляет сильнейшие команды в Урало-Поволжском регионе. Отметим, что соревнования пройдут в трех городах: в Екатеринбурге (23 июля), Тюмени (30 июля) и Казани (13 августа).Напомним, что недавно в Челябинске прошел чемпионат России по баскетболу 3×3. В материале ИА «Первое областное» объясняем, как «лучшая игра с мячом» завоевала авторитет и популярность у южноуральцев.

Хочешь сообщить нам новость?

Звони на телефоны 8-800-500-74-50, 8-902-603-60-40