Челябинская команда по баскетболу 3×3 «Курчатов» отправилась в свое первое выездное турне. В Екатеринбурге она выступит на турнире Ural Volga League — одном из этапов отбора на Кубок России, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».
В составе челябинской команды на турнире выступят: играющий главный тренер Василий Гладышев, Андрей Егоров, Дмитрий Курныков и Алексей Смолин. Следить за трансляцией матчей можно в группе СРОО «Федерация баскетбола 3×3». Расписание игр будет доступно позже.
Ural Volga League 3×3 — лига, которая объединяет и выявляет сильнейшие команды в Урало-Поволжском регионе. Отметим, что соревнования пройдут в трех городах: в Екатеринбурге (23 июля), Тюмени (30 июля) и Казани (13 августа).
Напомним, что недавно в Челябинске прошел чемпионат России по баскетболу 3×3. В материале ИА «Первое областное» объясняем, как «лучшая игра с мячом» завоевала авторитет и популярность у южноуральцев.
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