Команда по баскетболу 3×3 «Курчатов» из системы «Челбаскета» приняла участие в своем первом официальном турнире. Челябинская команда заняла второе место на соревнованиях, прошедших в рамках фестиваля уличной культуры «Блик». В решающем матче «Курчатов» уступил коллективу Space Jam, основу которого составили игроки «Челбаскета», сообщает региональная Федерация баскетбола.
После проведения финала чемпионата России по баскетболу 3×3 в Челябинске было принято решение о создании новой баскетбольной команды по стритболу. Состав команды находится в стадии комплектования. Главным тренером стал Василий Гладышев, опытный играющий тренер и поведет свою команду вперед. В состав команды вошли: Василий Гладышев, Дмитрий Курныков, Алексей Смолин, Арсений Кушнирук.
«Я очень рад, что менеджмент клуба, игроки и баскетбольная общественность поддержали идею назвать команду таким именем», — рассказал президент баскетбольного клуба «Челбаскет» Николай Сандаков.
Баскетбольная команда названа в честь русского физика Игоря Васильевича Курчатова. Он одним из первых в 1932 году в СССР приступил к изучению физики атомного ядра. Его называют отцом советской атомной бомбы, при этом он является одним из основоположников использования ядерной энергии в мирных целях.
Новоиспеченная команда по баскетболу 3×3 уже успела принять участие в турнире, проходившем в рамках фестиваля уличной культуры «Блик» SVOBODA2. «Курчатов» занял почетное второе место. Победителем турнира стала другая челябинская команда — Space Jam в составе: Кирилл Епанов, Дмитрий Якунин, Никита Грабарев и Иван Фещенко.
Напомним, что недавно в Челябинске прошел чемпионат России по баскетболу 3×3. В материале ИА «Первое областное» объясняем, как «лучшая игра с мячом» завоевала авторитет и популярность у южноуральцев.
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