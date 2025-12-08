Челябинская команда «Джайв» стала призером Кубка России по фитнес-аэробике

На соревнованиях в Москве она завоевала серебряные медали

Серебряным призером финального этапа Кубка России по фитнес-аэробике стала челябинская команда «Джайв». Состязания в Москве собрали около 2500 участников. Призовое место заняли восемь спортсменок из Челябинска под руководством тренеров Натальи Винниковой и Ирины Власовой, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий в Челябинской области.

В спорткомплексе «Навка Арена» состоялся не только финал Кубка России, но и Московский международный фестиваль по фитнес-аэробике «Мишка и Матрешка». В финале национального кубка выступили победители трех отборочных этапов в Сочи, Казани и Томске. Приглашение на международный фестиваль в Москве получили команды из Беларуси, Казахстана, Индии, Пакистана, Кореи, Перу и Кубы.

Участники разыграли комплекты наград в различных дисциплинах фитнес-аэробики: степ-аэробике, хип-хопе, а также в новых дисциплинах, которые только набирают популярность: силовой аэробике, танцевальной аэробике, хип-хоп-батле, фитнес-мастере и фитнес-трофи.

В состязаниях по степ-аэробике серебряным призером стала челябинская команда «Джайв». Под руководством тренеров Натальи Винниковой и Ирины Власовой поднялись на пьедестал почета восемь спортсменок. Медали в составе команды завоевали: Ксения и Елизавета Ивановы, Анастасия Капитова, Анастасия Плескачева, Ирина Дударева, Алина Хабибуллина, Милана Шаферова и Виолетта Ружкова.