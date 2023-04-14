В пермском спортивном комплексе им. Сухарева завершились всероссийские соревнования по чир-спорту. В турнире приняли участие более 2500 спортсменов из 25 регионов. Победителями и призерами стартов стали воспитанники южноуральских клубов, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Челябинскую область на соревнованиях в Перми представляли 171 спортсмен и 13 тренеров из регионального Союза чир-спорта.
Участники челябинского спортивного клуба «Багира» завоевали золотые медали в командном зачете в чирлидинг-дисциплинах, и в дисциплине «чирлидинг-группа» первое место заняла команда «Багира-Джуниор». Также воспитанники клуба «Багира» добыли одно серебро и две бронзовые медали.
Другие челябинские команды — «Феникс» и федерации «Динамо» — завоевали серебряную и бронзовую награды. Кроме того, сборная Копейска «БьютиГрейс» стала второй в дисциплине «чирлидинг-группа». По итогам соревнований Челябинская область заняла третье место в командном зачете среди регионов.
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