Челябинская хоккейная команда «Белые медведи» в чемпионате МХЛ в повторном гостевом матче против «Сибирских снайперов» из одержала разгромную победу со счетом 0:8, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Начало матча прошло под полным контролем челябинских хоккеистов. Им удалось забросив три безответные шайбы в первом периоде. На четвертой минуте защитник Всеволод Путинцев точным броском открыл счет в матче. Вторую шайбу челябинцев забросил Артемий Низамеев. Спустя 16 секунд Матвей Коковин увеличил преимущество «Белых медведей» до трех шайб.

«Черно-белые» и не думали останавливаться. Во втором периоде челябинцы повторили успех первой двадцатиминутки. Сначала капитан челябинцев Кирилл Кадышев точно направил бросок в верхний угол ворот. Ровно через минуту Александр Полушкин стал автором пятой заброшенной шайбы. Вслед за ним отличился Иван Стяжкин. В заключительном периоде гости еще дважды поразили ворота соперника. Матвей Коковин и Кирилл Кадышев забросили по одной шайбе. Итоговый счет — 8:0.

Напомним, что в прошлой игре «Белые медведи» обыграла соперников в овертайме — 2:3. Следующие матчи челябинская команда проведет 7 и 8 февраля в гостях против «Кузнецких медведей» из Новокузнецка.