В Московской области в городе Видное в стартовый день первенства России по карате среди юношей и девушек 14—20 лет завоевать бронзовую медаль удалось челябинской спортсменке Майе Кинерейш. Воспитанница отделения карате СШОР «Мастер» стала призером соревнований в весовой категории до 47 кг, сообщает региональный Минспорт.
Ученица Сергея Бородулина записала на свой счет первую медаль для сборной команды Челябинской области по карате и наивысшую награду в своей карьере. Майя впервые поднялась на пьедестал почета первенств страны. Она провела на татами пять боев, в четырех из которых вышла победительницей.
Успешно стартовав и взяв верх над соперницами из Саратовской (4:0) и Тюменской (1:0) областей, челябинка в третьей встрече уступила сопернице из Новосибирска (0:5), но получила право на утешительные поединки. Здесь она сначала выиграла у соперницы из Московской области (2:0), а затем в поединке за бронзу была сильнее Ангелины Ивановой из Оренбургской области (3:1).
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