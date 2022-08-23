Челябинская каратистка завоевала бронзовую медаль на первенстве России

Майя Кинерейш стала призером в весовой категории до 47 кг

В Московской области в городе Видное в стартовый день первенства России по карате среди юношей и девушек 14—20 лет завоевать бронзовую медаль удалось челябинской спортсменке Майе Кинерейш. Воспитанница отделения карате СШОР «Мастер» стала призером соревнований в весовой категории до 47 кг, сообщает региональный Минспорт.



Ученица Сергея Бородулина записала на свой счет первую медаль для сборной команды Челябинской области по карате и наивысшую награду в своей карьере. Майя впервые поднялась на пьедестал почета первенств страны. Она провела на татами пять боев, в четырех из которых вышла победительницей.



Успешно стартовав и взяв верх над соперницами из Саратовской (4:0) и Тюменской (1:0) областей, челябинка в третьей встрече уступила сопернице из Новосибирска (0:5), но получила право на утешительные поединки. Здесь она сначала выиграла у соперницы из Московской области (2:0), а затем в поединке за бронзу была сильнее Ангелины Ивановой из Оренбургской области (3:1).

