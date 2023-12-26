На завершившемся Кубке России по горнолыжному спорту среди слепых спортсменов героиней состязаний стала челябинка Надежда Трегуб. На турнире в Московской области она завоевала четыре медали — три серебряные и одну бронзовую награды, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.
Состязания по горнолыжному спорту среди спортсменов с ограничениями по зрению прошли на горнолыжном курорте Леонида Тягачева в Дмитровском районе Московской области. В Кубке России приняли участие четыре южноуральских спортсмена — Надежда Трегуб, Анастасия Абрамова, Анастасия Аксенова и Алексей Емельянов.
Успешно выступила в различных дисциплинах челябинка Надежда Трегуб. Подопечная тренера Михаила Манакова завоевала четыре медали. Она стала серебряным призером в слаломе (короткая дистанция), а также слаломе-гиганте на короткой и длинной дистанции. Кроме того, в ее активе бронза в слаломе на длинной дистанции.