Челябинская горнолыжница завоевала четыре медали на Кубке России

Надежда Трегуб стала героиней состязаний среди слепых спортсменов

На завершившемся Кубке России по горнолыжному спорту среди слепых спортсменов героиней состязаний стала челябинка Надежда Трегуб. На турнире в Московской области она завоевала четыре медали — три серебряные и одну бронзовую награды, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Состязания по горнолыжному спорту среди спортсменов с ограничениями по зрению прошли на горнолыжном курорте Леонида Тягачева в Дмитровском районе Московской области. В Кубке России приняли участие четыре южноуральских спортсмена — Надежда Трегуб, Анастасия Абрамова, Анастасия Аксенова и Алексей Емельянов.

Успешно выступила в различных дисциплинах челябинка Надежда Трегуб. Подопечная тренера Михаила Манакова завоевала четыре медали. Она стала серебряным призером в слаломе (короткая дистанция), а также слаломе-гиганте на короткой и длинной дистанции. Кроме того, в ее активе бронза в слаломе на длинной дистанции.