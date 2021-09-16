В Анапе завершились состязания по автомногоборью «Юный автомобилист — 2021». Сборная Челябинской области заняла второе место в командном зачете, а победу в личных соревнованиях среди девушек одержала Елена Курасова, сообщает региональное министерство спорта.
В этом году состязания прошли уже в 22-й раз и собрали 15 команд из различных регионов страны. На старт гонок вышли более 50 спортсменов, в том числе воспитанники двух южноуральских школ — Детско-юношеской спортивной школы по техническим видам спорта из Челябинска и Дворца творчества детей и молодежи имени В. М. Комарова из Снежинска.
В результате команда Челябинской области завоевала серебряную медаль, уступив лишь сборной Татарстана. В личном первенстве среди девушек победу одержала Елена Курасова из Челябинска. Серебряным призером стал копейчанин Сергей Пшенцов, бронза — у снежинца Дмитрия Аносова.
Автор: Степан Тимощук
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