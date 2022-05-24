В Ярославле на всероссийских соревнованиях «Первенство среди команд спортивных школ», в которых принимают участие юноши не старше 2005 года рождения, прошли решающие матчи. В финале челябинская ОСШ уступила РЦПФ из Нижнего Новгорода со счетом 0:2, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Команда Алексея Ананьева и Алексея Котова становится серебряным призером финального этапа. В равной и упорной борьбе челябинцы уступили своим сверстникам из Нижнего Новгорода. Оба мяча нижегородцы забили во втором тайме. Отличились Рафаэль Арзуманян и Роман Осин.

Напомним, что челябинская футбольная команда примет участие в Сибирской юношеской лиге. Дебютный матч южноуральские футболисты проведут против сверстников из Кемерово.