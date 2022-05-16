Российский футбольный союз запускает новые межрегиональные футбольные лиги. Челябинский регион в соревнованиях будет представлять «Областная спортивная школа по футболу». Футболисты 2007 года рождения примут участие в Сибирской межрегиональной ЮФЛ, сообщает региональный Минспорт.
Свой дебютный матч в Сибирской межрегиональной ЮФЛ под руководством опытного наставника Алексея Власова челябинские футболисты проведут 29 мая на стадионе «Центральный» против сверстников из Кемерово.
В сезоне 2022 в межрегиональных ЮФЛ сыграют 105 команд, суммарно сыграв 1118 матчей на территории 63 регионов страны, в которых примут участие футболисты 15-16 лет. За право называться сильнейшей поборются 10 команд: 7 из Сибирского федерального округа и 3 — из Уральского. Отметим, турнир делится на шесть региональных лиг: Дальний Восток, Северо-Запад, Сибирь, Поволжье, Центр, Юг.
Напомним, что футболисты «Челябинска» вернули себе лидерство в ФНЛ‑2. На своем поле южноуральский клуб уверенно выиграл у ФК «Новосибирск» — 2:0.
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