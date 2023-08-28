Челябинские футболистки выиграли Первую лигу чемпионата России

Лучшим бомбардиром турнира стала Виктория Бузина

В Уфе прошли заключительные матчи Первой лиги чемпионата России по мини-футболу среди женских команд. Сборная Челябинской области сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице, набрав 15 очков. Лучшим бомбардиром стала Виктория Бузина, а голкипером — Анастасия Парфирьева, сообщил корреспонденту Первого областного информагентства тренер команды Владимир Печенкин.

Матчи 6-го тура челябинская команда пропускала, завершив турнир ранее. Но могла чувствовать себя относительно спокойно. Главные наши соперники, ФК «Уфа», должны были не только дважды победить ноябрьский «Ямал», но и сделать это крупно. В таком случае клуб из Башкортостана мог обойти челябинок в турнирной таблице по разнице забитых и пропущенных мячей.

Тем не менее судьба первого места висела для челябинок на волоске. В первом поединке уфимки сокрушили сибирячек со счетом 7:1, а в повторном матче и вовсе учинили разгром — 12:0. К счастью, наша команда сохранила-таки первую строчку в турнирной таблице. Сборная Челябинской области и ФК «Уфа» набрали по 15 очков, однако разность мячей у наших девушек оказалась лучше: +22 против +20. Обладателями бронзовых медалей Первой лиги стали девушки из «Ямала».

По итогам чемпионата в Первой лиге были определены лучшие игроки в отдельных номинациях. В двух из них организаторы отметили девушек из Челябинска. Так, лучшим голкипером турнира была признана Анастасия Парфирьева, а лучшим бомбардиром — Виктория Бузина.