Воспитанница челябинской областной школы по футболу Алиса Мишурина вызвана на учебно-тренировочный сбор молодежной сборной России U-19. Футболистка выступает в составе московского «Локомотива», сообщает пресс-служба ОГАУ ОСШ.
Алиса Мишурина занималась в челябинской школе с пяти лет. Она получала вызовы на сбор национальной команды, в 16 лет она получила приглашение от «Локомотива» и перебралась в Москву. В текущем сезоне на ее счету восемь матчей, в которых она отметилась двумя голами.
В рамках сборов национальная команда под руководством Валентина Гаввы проведет две игры со сборной Сербией в городе Стара-Пазова. Матчи пройдут 21 и 24 сентября.
Добавим, что челябинские команды регионального центра РФС одержали победу в первенстве Юношеской футбольной лиги. В дивизионе «Приволжье» ребята 2007 и 2008 годов рождения из «Челябинск-ОСШ» выиграли у сверстников из Нижнего Новгорода с одинаковым счетом 1:0. Обе южноуральские команды занимают 5-е места в своих возрастных группах.
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