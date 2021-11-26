Челябинская дзюдоистка завоевала золото первенства России

Виктория Лихачева победила в весовой категории до 78 кг

В Екатеринбурге, с 20 по 26 ноября, прошло первенство России по дзюдо среди юниоров до 21 года. Соревнования стали рекордными по числу участников. Челябинская дзюдоистка Виктория Лихачева завоевала первое место в весовой категории до 78 кг, сообщает пресс-служба управление по ФКиС города Челябинска.



Виктории Лихачевой в финале противостояла тольяттинка София Редькина. Для победы Виктории хватило всего 37 секунд. Отметим, что на предыдущем первенстве России по этому возрасту Лихачева проиграла, но там она боролась в весовой категории до 70 кг.



Напомним, что соревнования собрали рекордное количество участников — 627 спортсменов (374 молодых человека и 253 девушки). Это больше, чем на предыдущем рекордном турнире — в 2019 году в Красноярске (612) — и намного больше, чем в прошлый раз (538), когда Первенство проводилось в формате Всероссийских соревнований отдельно для юниоров и юниорок.

