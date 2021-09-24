Челябинская дзюдоистка стала победителем чемпионата России

Золотую медаль завоевала Дина Гизатулина

С 23 по 26 сентября в Майкопе проходит личный и командный чемпионат России по дзюдо-2021. В первый день соревнований южноуральские девушки выиграли бронзовую и золотую медали, сообщает пресс-служба регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо.



Дина Гизатулина — ученица заслуженного тренера России Мориса Юсупова и Александра Галактионова. На этом турнире дзюдоистка провела пять победных поединков, взяв верх над Миланой Кабуловой из Кабардино-Балкарии, Ангелиной Нагабедян из Краснодарского края, Мариной Буркеевой из Красноярского края, Мадиной Кайсиновой (Санкт-Петербург — Осетия) и Антониной Шмелевой из Орла. В финальном поединке спортсменка из Кунашака в дополнительное время смогла одолеть чемпионку страны-2017 Антонину Шмелеву, которая была кандидатом на участие в Олимпийских играх — 2020.



Для Таисии Киреевой это уже третья награда чемпионатов России. В ее коллекции есть золото (2019) и серебро (2017). Таисия прошла трудный путь из шести схваток. Воспитанница Салавата Мингазова и заслуженного тренера России Андрея Вострикова превзошла москвичку Алину Лянку и Ксению Халтурину из Свердловской области, но уступила Эльвире Донцовой (Московская область — Пермский край). Затем она взяла верх в «утешительном» турнире над Натальей Тарасовой из Ульяновской области, Татьяной Зольниковой из Тюменской области и Людмилой Налетовой из Свердловской области — в «малом финале» за бронзовую медаль.



Напомним, что в чемпионате участвуют 526 дзюдоистов, мужчины и женщины, в составе смешанных сборных федеральных округов. По итогам турнира будет сформирован кадровый резерв сборной России с перспективой участия в Олимпиаде-2024.



Автор: Степан Тимощук

