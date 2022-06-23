Челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова поборется за «Большой шлем» в Монголии

Престижные соревнования пройдут в Улан-Баторе с 24 по 26 июня

На предстоящем международном турнире «Большой шлем» в Улан-Баторе впервые за последние четыре месяца выступят российские дзюдоисты, но в нейтральном статусе. Среди них и челябинка Сабина Гилязова. В престижных соревнованиях представлены около 250 спортсменов из 30 стран, сообщает региональный Центр олимпийской подготовки по дзюдо.

В марте Международная федерация дзюдо разрешила допускать россиян и белорусов к турнирам под ее эгидой в качестве нейтральных спортсменов, однако из-за соображений безопасности они не воспользовались этим правом. Однако на предстоящий турнир в Монголию Федерация дзюдо России приняла решение заявить своих спортсменов.

Турниры «Большого шлема» являются одними из самых представительных и престижных в календаре соревнований по дзюдо. Победители получат 1000 очков в зачет олимпийской квалификации к Олимпийским играм — 2024 в Париже, серебряные призеры — 700 баллов, бронзовые — 500.

Ученица заслуженного мастера спорта России, чемпиона Европы Ивана Першина выйдет на татами в пятницу, 24 июня. В ее весовой категории «до 48 килограммов» заявлены 17 спортсменок. Сабина Гилязова является бронзовой медалисткой чемпионата Европы, призером турниров «Большой шлем» и «Гран-при», была запасной в олимпийской сборной России — 2020. Отметим, что в предыдущие годы Улан-Батор проводил только «Гран-при» по дзюдо.