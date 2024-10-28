Челябинская дзюдоистка научила школьников делать подножки и захваты

Анастасия Холодилина дала мастер-класс участникам Движения первых

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Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день дзюдо. Традиционно спортсмены отмечают свой профессиональный праздник на тренировках. А челябинка, победительница Первенства мира и бронзовый призер «Большого шлема» Анастасия Холодилина вместе с напарницей Анной Ермаковой провела мастер-класс для представителей Движения первых. Вместе с ними на и около татами побывал наш корреспондент.

Спортсменки показали ребятам базовые приемы: заднюю подножку, зацепы, захваты, а также приемы самообороны.

«Сегодня мы больше изучали базовые приемы, чтобы ребята имели представления о том, что такое дзюдо и какой это опасный вид спорта», — рассказала Анастасия Холодилина.

Ребята внимательно слушали, пытались повторить приемы, а также поиграли в «третий лишний». Закончилась встреча беседой. Школьников, а также пришедших вместе с ними наставников и родителей интересовало все: от распорядка дня до того, как получить черный пояс и попасть в сборную.

Анастасия поделилась, что спорт высоких достижений — это не хобби, а работа: ежедневные тренировки, строгое расписание, но и возможность путешествовать — по России и миру.

В завершение диалога дзюдоистка посоветовала участникам Движения первых получать образование, поставить себе цель и уверенно идти к ней.

«Этот мастер-класс был очень полезен. Для молодого поколения важно вживую общаться со спортсменами, которые уже многого добились, несмотря на юный возраст», — рассказала Ольга Беседина.

Отметим, дзюдо для Челябинской области имеет особое значение. На протяжении многих лет южноуральские спортсмены поднимаются на пьедестал почета и входят в состав сборной России.