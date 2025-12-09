Челябинская баскетбольная команда выиграла первенство УрФО

13-летние ребята из спортшколы № 8 завоевали путевки на всероссийский финал

Баскетболисты из челябинской спортшколы № 8 по баскетболу одержали победу на первенстве УрФО среди юниоров не старше 13 лет. На групповом этапе они выиграли четыре матча, а в финале взяли верх над соперниками из Нижнего Тагила. Благодаря этой победе челябинские баскетболисты завоевали путевку на финал первенства России, сообщает региональная Федерация баскетбола.

На первенстве УрФО по баскетболу среди юниоров 2013 года рождения выступили 11 команд из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Тагила, Первоуральска, Нового Уренгоя и Сургута. На групповом этапе юные баскетболисты СШ № 8 взяли верх над СШ «Аверс» из Сургута (61:60), БШ «Пионер» из Челябинска (69:68), БК «Юго-Запад» (63:54) и СШ № 3 имени Мышкина из Екатеринбурга (103:54).

В борьбе за первое место подопечные Алексея Перцева встретились со спортивной школой из Нижнего Тагила «Старый соболь» и уверенно переиграли соперников со счетом 64:40.

«Финальный матч получился непростым. Начали мы хорошо, но потом случился неожиданный спад во второй четверти. После разговора в большом перерыве парни пришли в себя, совершили хороший рывок в третьем периоде и уверенно довели матч до победы», — отметил Алексей Перцев.

Баскетбол. Юноши 2013 г. р. Первенство УрФО. Итоговые места:

1. СШ № 8 (Челябинск).

2. СШ «Старый соболь» (Нижний Тагил).

3. СШ «Аверс» (Сургут).

Лучшими игроками в финальном поединке можно назвать Арсения Машенина, который оформил дабл-дабл (15 очков, 13 подборов, 4 перехвата), Романа Бахтеева (17 очков) и Владислава Постникова (4 передачи и 1 блок-шот).