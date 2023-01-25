Челябинская баскетбольная команда стала серебряным призером полуфинала первенства России

Форвард БК «Олимп» Святослав Нечаев стал лучшим нападающим

В Новосибирске завершился первый полуфинальный раунд Всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей 2010 года рождения. Баскетболисты челябинской спортшколы «Олимп» стали серебряными призерами и вышли в следующий этап соревнований, сообщает региональная федерация баскетбола.



СШ «Олимп» провела игры против: СШ им. Канделя (Екатеринбург), СШ «Феникс» (Хабаровск), СШОР по баскетболу «АлтайБаскет» (Барнаул), ЦИВС (Новосибирск) и ДЮФЦ «Союз» (Новосибирск). Южноуральская команда за весь этап потерпела лишь одно поражение от омской СШ имени ЗТР В. Н. Промина, и из-за этого поражения челябинцы финишировали вторыми.



Кроме того, челябинская школа стала лучшей командой первого полуфинального раунда по подборам (в среднем по 56,8). А капитан «Олимпа», форвард Святослав Нечаев, стал первым в списке снайперов (22,7 очка) и был признан лучшим нападающим.

