Челябинская баскетбольная команда «Метеор» завоевала серебро Кубка России

Она стала призером в соревнованиях среди глухих спортсменов

Баскетболисты челябинской команды «Метеор» стали серебряными призерами Кубка России. Они отличились в Краснодарском крае на турнире среди спортсменов с ограничениями по слуху. Подопечные Алексея Бадера успешно прошли предварительный этап, вышли в плей-офф, а в финале уступили соперникам из Москвы, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

На групповом этапе баскетбольный клуб «Метеор» уверенно выиграл два матча, разгромив соперников из Санкт-Петербурга (96:47) и Белгорода (77:51). Но уступил представителям Москвы (72:87).

Полуфинальный поединок с белгородской командой сложился для наших парней куда сложнее, чем на предварительном этапе. Лишь в концовке челябинцы сломили сопротивление соперников, победив со счетом 83:71. Так, «Метеор» вышел в финал Кубка России, где ему снова противостояла сборная Москвы.

Увы, и в решающем поединке столичные баскетболисты оказались сильнее — 87:72. Лучшим игроком турнира в составе челябинской команды стал Давид Исхаков. В пяти матчах он набрал 105 очков.