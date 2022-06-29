Более 250 спортсменов выступят на чемпионате России по дартсу в Челябинске

Турнир пройдет с 1 по 4 июля в спорткомплексе «Динамо»

Южноуральская столица впервые примет чемпионат России по дартсу в дисциплине «американский крикет». В турнире, который пройдет с 1 по 4 июля, примут участие около 250 спортсменов из 50 регионов страны, сообщает региональный Минспорт.

Чемпионаты России по дартсу проводятся в нашей стране с 1991 года, однако в большинстве своем они проводились в Москве или Санкт-Петербурге. Впервые подобные соревнования примет Челябинская область. Планируется, что в них выступят около 250 спортсменов из 50 регионов, а сам турнир пройдет в новом спорткомплексе «Динамо» (ул. Коммуны, 98а). Организаторы планируют установить стойки на 32 мишени и 5 дополнительных разминочных мишеней.

Стоит отметить, что американский крикет — наиболее распространенная и популярная в мире дисциплина дартса. В ней побеждает игрок, набравший наибольшее количество очков, при этом первым трижды поразивший все установленные секторы. Установленными секторами являются с 15 до 20-го и центр (так называемый «бычий глаз» или «яблочко»). Задача игроков состоит в том, чтобы закрыть эти секторы, поразив каждый из них по три раза.

В Челябинской области дартс, как и в стране, появился в конце 80-х годов. Современные спортсмены занимают ведущие позиции в рейтинге Федерации дартса России (по состоянию на 20 июня этого года). Так, среди женщин у Натальи Яковлевой — 3-е место, у Оксаны Андрончик — 11-е. В аналогичном рейтинге у мужчин третью позицию занимает Дмитрий Ситкарев.

Добавим, что в рамках чемпионата России пройдет также и всероссийский турнир по дартсу «Кубок Синегорья» в одиночном и парном разрядах.