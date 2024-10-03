Челябинск впервые примет крупнейший форум «Экспо Баскет»

Российская федерация баскетбола объявила время и место проведения ежегодной конференции

Челябинск станет площадкой для проведения VIII ежегодной конференции «Экспо Баскет 2024. Баскетбольный бизнес России». Это событие является знаковым для всех, кто занимается развитием баскетбольной индустрии в нашей стране. Всероссийский форум в южноуральской столице состоится с 14 по 17 ноября и пройдет в два этапа, сообщает региональная Федерация баскетбола.

Ежегодно конференция «Экспо Баскет» собирает топовых специалистов из мира баскетбола, профессионалов в своем деле. Участники масштабного форума получат возможность не только послушать экспертов, но и задать им вопросы, поделиться своими идеями, обменяться опытом.

«Четыре дня насыщенной программы, более 300 экспертов, десятки выступлений опытных тренеров, организаторов соревнований и тренировочных лагерей, ведущих спортивных менеджеров, маркетологов и спонсоров. „Экспо Баскет 2024“ — это уникальная возможность для обмена опытом, обсуждения актуальных трендов и выработки эффективных инструментов», — сообщают в региональной Федерации баскетбола.

«Экспо Баскет 2024» в Челябинске пройдет в два этапа:

1-й этап. 14—15 ноября — встречи в рабочих группах, где в формате «мозгового штурма» будут обсуждаться вопросы развития направлений баскетбола.

2-й этап. 16—17 ноября — выступления экспертов с участием президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, где будут приняты ключевые решения в области развития баскетбола.

Отметим, что Челябинск впервые выбран площадкой для проведения крупнейшего форума по баскетболу. В прошлом году подобное мероприятие прошло в Екатеринбурге, в 2022 году эксперты обсуждали перспективы развития «лучшей игры с мячом» в Москве.