Челябинск в топе, чемпионы взяли трофей — итоги Суперкубка по баскетболу 3×3

Пермский «Бионорд ПРО» и «АБ Кондрашина» из Санкт‑Петербурга выиграли главный турнир сезона

Два классных матча за Суперкубок России, топовый турнир среди профессиональных команд, зарубы игроков-любителей и матчи в формате фиджитал — фестиваль «Курчатов баскет» в Челябинске объединил под своим крылом сразу четыре классных события по баскетболу 3×3. Рассказываем, как завершился главный турнир и как проявили себя в матчах команды Челябинской области.

* * *

«В моей карьере было множество турниров, но Челябинск — особенный город! Здесь прям чувствуется любовь к баскетболу 3×3, соревнования собирают много болельщиков. Приятно видеть такой большой зрительский интерес к нашему виду спорта. Ну и сама организация соревнований всегда на самом топовом уровне. Поэтому не сомневалась, что и в этот раз ивент получился классным!» — сказала автору строк один из лидеров команды «АБ Кондрашина» Даная Белькович.

Думаю, под ее словами могли бы смело подписаться и любые другие участники фестиваля «Курчатов баскет». Вообще-то Суперкубок России по баскетболу 3×3 в Челябинске проходит уже второй раз. В предыдущий раз он состоялся в сезоне-2022/2023, а матчи лучших команд страны прошли в ТРК «Алмаз».

В этот раз локация изменилась, все четыре баскетбольных события прошли под сводами УСК УралГУФК. Кстати, сам манеж преобразился до неузнаваемости — и это еще один повод похвалить региональную Федерацию баскетбола, которая совместно с РФБ уделяет огромное внимание тому, чтобы подготовить качественную площадку и апгрейдить ее так, чтобы создать атмосферу праздника и большого топового события.

* * *

В центре внимания были, конечно же, два матча за Суперкубок России по баскетболу 3×3. В них встречались между собой победители чемпионата и Кубка страны. В мужском матче сыграли «Курчатов» (Челябинск) и «Бионорд ПРО» (Пермь).

Игра получилась классной, зрелищной. Смотрелась на одном дыхании. Пермяки подтвердили статус сильнейшей команды страны. А что в этом удивительного, если в команде выступают два призера Олимпийских игр — Александр Зуев и Станислав Шаров, а еще топовый «столб» Илья Богданов с мощным и перспективным Михаилом Мамонтовым? Изначально было ясно, что «Курчатову» будет сложно в противостоянии с таким соперником. Рассчитывать можно было разве что на фактор родных стен. Они в общем-то помогли, хотя челябинцы в равном бою все же уступили.

А ведь могли наши парни при доле везения и удачи рассчитывать на успех. Дебютировал за команду габаритный Егор Гатин. Вроде и сыграл он неплохо, но не забил два важнейших штрафных броска, которые, как показал матч, могли стать решающими. А так лишь 17:18 не в нашу пользу. Пермский «Бионорд Про» второй год подряд завоевал Суперкубок России 3×3. Титул MVP турнира достался Илье Богданову.

«Включаться в турнир с новыми партнерами по команде всегда непросто. Нужно время на то, чтобы притереться, понять нюансы игры, наладить взаимопонимание. А они нарабатываются со временем. Мы знаем друг друга не первый день: когда-то играли вместе, когда-то — против. Это не то, что мы впервые увиделись. Есть какое-то понимание, опыт. Но когда играешь против соперника такого уровня, важна каждая деталь», — отметил Егор Гатин в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное».

Суперкубок России по баскетболу 3×3. Мужчины.



«Бионорд Про» (Пермь) — «Курчатов» (Челябинск) — 18:17

Станислав Шаров (6), Александр Зуев (6), Илья Богданов (5), Михаил Мамонтов (1) — Константин Зарецкий (9), Иван Цуканов (3), Алексей Киселев (3), Егор Гатин (2).

* * *

В женском турнире за Суперкубок России сразились объективно сильнейшие на сегодняшний день команды — «АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург) и «IPBL-Десерт» (Екатеринбург). И здесь обошлось без неожиданностей. Питерская команда, пятикратный чемпион страны, завоевала очередной трофей.

Коллектив из Екатеринбурга оказывал сопротивление в первые 5—6 минут игры. Девушки из Санкт-Петербурга поднажали, пару раз забросили издали и повели в «+4» мяча. Роль лидера у них взяла на себя Мария Яцемирская. Она успевала не только отрабатывать в защите, но и раздавать пасы, бросать издали, бороться за мяч под щитом. Поддержала ее почин и Анастасия Рыкова. Трехкратными обладательницами трофея стали Белькович с Рыковой, двукратной — Яцемирская.

«Мы просто сыграли в свой баскетбол. Какое-то время у нас, возможно, в других турнирах не получалось что-то сделать, потому что мы не так часто можем сейчас с девочками тренироваться из-за разного графика тренировок в формате 5×5. Поэтому сегодня мы как-то и вправду почувствовали друг друга, кто куда бежит, что делает, и старались максимально отдаться в этот момент игре», — призналась после матча Даная Белькович.

Суперкубок России по баскетболу 3×3. Женщины.

«АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург) — «IPBL-Десерт» (Екатеринбург) — 15:9

Мария Яцемирская (7), Анастасия Рыкова (5), Кристина Гулина (3), Даная Белькович (0) — Анастасия Ушкалова (4), Мария Решетникова (4), Анна Голуб (1), Анастасия Миненко (0).

* * *

В течение двух дней проходил в Челябинске и турнир среди профессиональных команд. Он собрал также хорошие и сильные клубы, которые в течение сезона регулярно выступали и забирали победы в мастерских турнирах.

В мужском турнире достойно выступил челябинский «Курчатов». В первый день на групповом этапе он одержал две победы, взяв верх над командами Stella-IPBL (21:20) и «Байкал» (19:14), но уступил «АБК Б. Б.» (10:19). На следующий день в четвертьфинале «курчатовцы» выиграли южноуральское дерби у «Металлурга» (19:11).

Камнем преткновения для подопечных Станислава Сотникова стал все тот же «Бионорд Про». Поражение в полуфинале со счетом 19:21 — и наша команда вынуждена была выбыть из борьбы за золото турнира. В матче за бронзу челябинцы вновь уступили «АБК Б. Б.» (15:18) и заняли итоговое четвертое место.

Что касается женского турнира, то здесь Челябинск представляли девушки из команды «Позитив». Начали они с уверенной победы над МГУ (17:9), а затем в равном поединке уступили «АБ Кондрашина» (12:13). В четвертьфинале «Позитив» взял верх над магнитогорским «Металлургом» (20:18). На этом победная поступь девушек завершилась. В полуфинале наша команда уступила казанскому «Тулпару» (10:21), а в малом финале — екатеринбургскому «Десерту» (13:15). Итог — 4-е место.





«Ребята из „Курчатова“ — большие молодцы! Видно, что команда еще настраивается, идет кадровое обновление, но „Курчатов“ точно справится и будет в лидерах страны!» — отметил на награждении Суперкубка Николай Сандаков.

Отметим, что в рамках фестиваля «Курчатов Баскет» состоялись также соревнования среди любительских команд, а также фиджитал-турнир.