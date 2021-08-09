Челябинск присоединится ко Всероссийским массовым соревнованиям по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»

В этом году турнир посвящен 90-летию образования комплекса ГТО

Около 50 тысяч человек примут участие во Всероссийском турнире «Оранжевый мяч» по уличному баскетболу, который пройдет 28 августа в крупных городах страны. В Челябинской области центральной площадкой для проведения спортивно-массового мероприятия станет Дворец пионеров и школьников имени Н. К. Крупской на Алом поле, сообщает региональный Минспорт.

«На сегодняшний день баскетбол в Челябинской области переживает период подъема. И мы видим, что такие мероприятия как „Оранжевый мяч“ привлекают в спорт детей, молодежь. Безусловно, мы всегда поддерживали и будем поддерживать подобные акции, поскольку они вносят большой вклад в популяризацию массового спорта и здоровье молодого поколения»,— говорит министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.

Информацию о регистрации участников можно получить в официальной группе Федерации стритбола Челябинской области, а также на сайте. Старт мероприятия в 11.00. Кроме того, соревнования в рамках «Оранжевого мяча-2021» пройдут во многих муниципальных образованиях Челябинской области. Планируется, что в этот день на баскетбольные площадки по всей России выйдут свыше 50 тысяч человек.

Отметим, что Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч» проводятся ежегодно с 2007 года и являются самым масштабным по количеству участников спортивным мероприятием по уличному баскетболу.