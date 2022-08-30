Челябинск примет международный турнир по дзюдо с призовым фондом 3 млн рублей

В южноуральской столице выступят лидеры сборной России

Сегодня, 30 августа, региональное правительство и Федерация дзюдо России подписали соглашение, согласно которому в Челябинске с 18 по 20 ноября пройдут статусные международные соревнования. Турниру памяти заслуженного мастера спорта по дзюдо Григория Веричева присвоен статус этапа серии профессиональных соревнований Russian Judo Tour, сообщает региональный Минспорт.

«Учитывая те ограничения, которые есть сейчас на выступления наших спортсменов на мировой арене, — это одно из главных событий года в мире дзюдо. Мы рассчитываем, что так же, как на первых трех этапах турнира, наши спортсмены достойно выступят и смогут занять место на пьедестале почета. Я бы отдельно выделил успехи наших спортсменов: Дины Гизатулиной, Сабины Гилязовой, Таисии Киреевой, Ирины Зуевой. Я уверен, что перед своими зрителями, на родной земле они смогут показать максимум своих возможностей и получить удовольствие от красивой и честной спортивной борьбы»,— подчеркнул первый заместитель губернатора, президент Федерации дзюдо Челябинской области Виктор Мамин.

Russian Judo Tour представляет собой серию спортивных мероприятий, в которых лучшие российские дзюдоисты и приглашенные спортсмены из других стран борются за звания сильнейших. Предыдущие туры прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске и Майкопе. Челябинск будет принимать четвертый, завершающий, этап профессионального турнира.

«Федерация дзюдо России решила проводить соревнования профессионального тура с призовым фондом, который будет составлять около 3 млн рублей, чтобы поддержать наших спортсменов финансово, так как сейчас есть ограничения с участием наших сильнейших спортсменов в международных соревнованиях»,— отметил исполнительный директор, вице-президент Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.

На сегодняшний день в Челябинске ведется подготовка к проведению профессионального тура. Местом проведения выбран учебно-спортивный комплекс «Манеж» УралГУФКа, предполагается участие около 300 сильнейших спортсменов, в числе которых около 60 представителей Челябинской области.