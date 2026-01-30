Челябинск примет региональный этап Кубка Урала и Сибири по плаванию

В состязаниях выступят спортсмены от 14 до 60 лет

В челябинском бассейне «Строитель» 1 февраля состоится VI этап областных соревнований «Кубок Урала и Сибири» по плаванию. Соревнования соберут сильнейших пловцов региона в возрасте от 14 до 60 лет. Они будут бороться за выход в финальный этап соревнований, сообщает региональная Федерация плавания.

Спортсмены поборются за награды в нескольких дисциплинах. Так, в личных заплывах будут определены победители и призеры на дистанциях: 100 метров на спине, 200 метров комплексным плаванием, 50 метров брассом и 400 метров вольным стилем. Состоятся также командные заплывы: смешанные эстафеты 4×50 метров вольным стилем и 4×50 метров комплексным плаванием.

Соревнования пройдут в нескольких возрастных группах: 14—15 лет, 16—18 лет, 19—25 лет, 26—30 лет, 31—40 лет, 41—50 лет и 51—60 лет. Подробная программа и календарь мероприятия опубликованы на официальном сайте Федерации плавания Челябинской области. Там же открыта электронная регистрация для участников.

Отметим, что Кубок Урала и Сибири является одним из ключевых региональных турниров, позволяющим пловцам всех возрастов проверить свою подготовку и посоревноваться с сильнейшими соперниками в преддверии стартов более высокого уровня.