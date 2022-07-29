На встречи директора МФК «Южный Урал» Владимира Гайдамащука с начальником Управления по ФКиС Максимом Клещевниковым был представлен план подготовки, к предварительному этапу Кубка России по мини-футболу. Турнир пройдет в Челябинске с 09 по 11 сентября, сообщает пресс-служба МФК «Южный Урал».
Руководитель мини-футбольного клуба «Южный Урал» Владимир Гайдамащук и старшый тренер Нуржан Джетыбаев рассказали об изменениях в составе команды, после окончания прошлого сезона. Также на встречи обсудили как проходит селекционная работа по формированию команды спортсменами на предстоящий сезон. Руководство представило новых игроков и обозначило цели и задачи на сезон.
Отметим, что сезон 2022-2023 стартует 14 октября, когда «Южный Урал» отправиться в город Самара на матчи первого тура. В прошлом сезоне «Южный Урал» завершил выступление в Высшей лиге первенства России после двух поражений в первом раунде плей-офф. Челябинцы уступили МФК «Ростов» 2:3 и 3:4.
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